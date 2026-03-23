山梨学院―長崎日大5回裏長崎日大2死一塁、三塁手の送球が乱れ、打者走者平野（奥）と交錯する一塁手菰田＝22日、甲子園第98回選抜高校野球大会の大会本部は23日、2回戦進出を決めている山梨学院の菰田陽生投手が、兵庫県西宮市内の病院で左手首付近の骨折と診断されたと発表した。菰田は22日の長崎日大との1回戦に「2番・一塁」で先発出場し、一回の第1打席で本塁打を放った。五回の一塁守備で打者走者と衝突。治療を受けて