18日、NHKは放送センターの情報システム登録者計3万2940人に対してメールを誤送信したことを発表。二次被害は確認されていないとのことだが、相次ぐ不祥事にSNSなどには「どうやって責任を取るのか」といった批判の声が多く寄せられている。 NHKによれば、誤送信したのは同局のシステム保守を担当している外部業者。17日に運用担当者に送信するはずのメールを、誤って登録者全員に送付してしまったとのことだ。