◇第98回全国選抜高校野球大会第5日1回戦三重2―0佐野日大（2026年3月23日甲子園）監督としてPL学園を甲子園春夏通算6度優勝に導き、計58勝の名将・中村順司氏（79）の孫で、佐野日大主将の中村盛汰（3年）が「5番・三塁」で先発出場。2回に左前打、9回に右前打の4打数2安打と気をはいたが、零敗となりチームを勝利に導くことができなかった。試合後の取材では、祖父が指揮を執り名を馳せた聖地での初のプレーを「“こう