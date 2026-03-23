大相撲春場所で３度目の優勝を遂げ、大関復帰を確実とした霧島（２９）（音羽山部屋）が、千秋楽から一夜明けた２３日に堺市内で行われた記者会見で「（入門時の師匠だった）陸奥親方（元大関霧島）のような強くて格好いい大関になりたい」と笑顔を見せた。前夜は多忙で祝杯もあまり口にできなかったという霧島。「今日は飲みます。気合入れて」と頬を緩め、優勝の喜びをかみしめた。復活の原動力には家族の存在を挙げた。け