中東情勢が悪化する中、イランが事実上封鎖するホルムズ海峡を巡って新たな局面に。日本時間22日の午前9時前、トランプ大統領が「イランが48時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しなければ、イランの発電所を攻撃し壊滅させる。まずは最大の発電所から攻撃を始める」と警告しました。この警告に対し、イラン側も徹底抗戦の構えを見せていますが、この期限のタイムリミットは24日午前9時前となっていて、緊張が高まっている状況です