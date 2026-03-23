去年6月、交際相手の女性を殺害した疑いで逮捕され、その後死亡した男性について、名古屋地検は23日、不起訴処分としました。豊田市の男性(20)は去年6月、豊田市のマンションの一室で、交際相手の女性(19)を刃物で複数回刺すなどして殺害した疑いで逮捕されていました。関係者によりますと、男性は検察の鑑定留置中だった去年8月、名古屋拘置所の単独室で首にタオルケットを巻いた状態で見つかって、その後死亡し、遺書が見