鶴岡市によりますと、２３日の午前１１時３０分ごろ、山形県鶴岡市戸沢でクマ１頭が目撃されました。 クマは戸沢公民館の裏付近から川へ降りていったということです。 クマの体長はわかっていません。 市が注意を呼びかけています。