政府は、新年度予算案が年度内に成立しない場合に備えて、暫定予算案を編成する方向で検討に入りました。【映像】木原官房長官「暫定予算を編成する方向で検討したい」木原官房長官「政府としては引き続き、令和8年度（2026年度）予算と関連法案の年度内成立が必要と考えている。不測の事態に備えて暫定予算を編成する方向で検討したい」木原官房長官は、自民党の松山参院議員会長らと官邸で会談し、参議院の状況について説明