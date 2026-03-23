愛知県一宮市のオムライス専門店「ビィビィアン」は、名古屋コーチンの卵を使った“ふわとろ”の一皿が人気の店です。急逝した夫の味を受け継ぎ、激戦区で店を守り続ける女性店主と、常連に愛される絶品オムライスの魅力に迫ります。 ■ふわとろオムライスの人気店 創業31年のオムライス専門店「ビィビィアン」。客の多くが口をそろえて「ふわとろ」と表現するのが、この店のオムライスです。 客：「