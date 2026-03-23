カナダの旅客機が、ニューヨークの空港に着陸した際に、消防車と衝突しました。旅客機の機長と副操縦士が死亡し、乗客41人がけがをしました。【映像】横転した車両（実際の様子）NBCテレビなどによりますと、カナダのモントリオールを出発したエアカナダ・エクスプレスの旅客機が22日夜、ニューヨークのラガーディア空港に着陸した際、消防車と衝突しました。現地からの映像では、旅客機は機首部分が激しく損傷し、機体前方