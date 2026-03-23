3連休が明け、早咲きの桜が開花するなど、石川県内も少しずつ春めいてきました。金沢のソメイヨシノの開花は最新の予想では、1週間後の3月30日の予想です。兼六園では最後の雪吊りも取り外され、花見シーズンに向けた準備が着々と進んでいます。一足早く、可憐なピンク色の花を咲かせたコヒガンザクラ。茶店通りを訪れた観光客らに春の訪れを知らせています。兼六園の霞ヶ池では、最後まで残っていた唐崎松と玩月松の雪吊りが取り