岐阜県内の中学校に勤務する25歳の男性教師が、女子生徒にキスするなどの行為をしたとして、懲戒免職となりました。岐阜県教育委員会によりますと、男性教師(25)は去年11月、勤務する中学校の女子生徒に学校付近の広場でキスをしたということです。また、人目につきにくい場所で女子生徒の頭に腕を回し、手を握るなど体に触れる行為もあったということです。女子生徒の関係者から中学校に申し出があり、発覚しました。男