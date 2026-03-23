農林水産省が発表した全国のスーパーおよそ1000店舗で販売されたコメの平均価格が、およそ7か月ぶりに4000円を下回りました。【映像】コメ平均価格 5週連続値下がりで7カ月ぶり3000円台農水省によりますと、今月9日から15日までの平均販売価格は、前の週より33円安い5キロあたり3980円でした。値下がりは5週連続で、3000円台は去年8月下旬以来およそ7か月ぶりです。また、同時に発表されたホームセンターなどおよそ6000店