社民党の党首選は23日に開票されましたが、3人の候補者のいずれも過半数を獲得できず、上位2人による決選投票が行われることになりました。【映像】社民党党首選の候補者ら任期満了に伴う社民党の党首選は3月4日に告示され、大椿裕子前参議院議員とラサール石井副党首、福島みずほ党首が立候補していました。23日に開票され有効投票数4140票のうち福島氏が1876票、大椿氏が1297票、ラサール石井氏が967票でいずれも過半数を