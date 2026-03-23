連合は、今年の春闘の賃上げ率の平均が中間集計で5.26％だったと発表しました。3年連続で5％を超えています。【映像】“賃上げ率”3年連続5％超の高水準連合によりますと、23日午前10時時点での今年の春闘の賃上げ率の平均は5.26％でした。33年ぶりの高水準になったおととしから3年連続で5％を超えました。中小企業の組合でも5％を上回っているということです。連合は今年の目標として全体としては3年連続の5パーセント以上