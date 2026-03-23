◆プロボクシング▽日本フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ＆東洋太平洋同級王座決定戦１０回戦日本王者・野上翔―浅海勝太（２４日、東京・後楽園ホール）「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１５２」の前日計量が２３日、東京・文京区の東京ドームｂｌｕｅ―ｉｎｇ！で行われ、日本フライ級王者・野上翔（２５）＝ＲＫ蒲田＝は５０・７キロ、挑戦者の日本同級１位・浅海勝太（３１）＝ＭＲ＝はリ