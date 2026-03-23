現金500万円が入ったかばんが奪われた事件。「トクリュウ」による犯行とみられています。 強盗傷害の疑いで送検された住居・職業不詳の菅義満容疑者（22）は、2月25日、大阪市住吉区の路上で中国人の男性にスタンガンを押し当てるなどの暴行を加えて重傷を負わせ、現金500万円が入った手提げかばんを奪った疑いがもたれています。 警察は、防犯カメラに映っていた菅容疑者の名義車両を兵庫県内で発見し押収し、菅容疑者の