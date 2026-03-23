盛岡と東京を結ぶJR東日本の「荷物専用新幹線」が、きょうからサービスを開始しました。新たな輸送手段として定着するのか注目されます。JR東日本がきょうサービスを開始した「荷物専用新幹線」は、平日に1日1本、盛岡から東京に荷物を運ぶもので、午後4時ごろに東京に初の荷物が到着しました。きょうは段ボール800箱分の岩手県産のホタテや医薬品、精密機械などが届き、係員が荷物を下ろしたあとは、無人の搬送車がおよそ400メー