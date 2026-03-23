◆センバツ第６日▽１回戦三重２―０佐野日大（２３日・甲子園）佐野日大（栃木）は、ＰＬ学園（大阪）の監督として春夏通算６度の甲子園制覇を果たした中村順司氏（７９）の孫である中村盛汰主将（３年）が「５番・三塁」で出場。２回の第１打席で左前打、９回の第４打席では右前打を放った。チームは三重のサウスポー・上田晴優投手（３年）の前に完封負け。「結果が全て。勝たなくてはいけなかった」と悔しさを表したが