東京・台東区の建設現場で「9階から人が転落した」と通報がありました。警視庁が詳しい状況を調べています。【映像】現場付近の様子午後4時ごろ、台東区橋場で「建設現場9階から人が転落した」と119番通報がありました。警視庁によりますと、建設現場から作業員とみられる人が何らかの原因で転落したということです。病院に搬送される際に意識はあったということです。警視庁が落下した詳しい状況を調べています。現場は