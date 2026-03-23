【漫画】本編を読む“事実は小説より奇なり”という言葉があるように、現実は時に想像を超える出来事を突きつける。人気イラストレーター・しばたまさんの『しばたまが聞いた！ 本当にあったすごい話』は、フォロワーから寄せられた“リアルな体験談”を漫画化した作品。中でも、とある女子大生のエピソードは、ひとり暮らしをしている人は、特に背筋が寒くなる内容だ。これは大学2年生のとき、ひとり暮らしを始めて1カ月ほどで