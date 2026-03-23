選抜高校野球の大会本部は２３日、大会４日（２２日）第３試合で負傷した山梨学院の菰田陽生選手（３年）が西宮市内の病院で診察を受けた結果、左手首付近の骨折と診断されたことを発表した。菰田は２２日の長崎日大戦で５回の一塁守備の際に打者走者と交錯し、ベンチへ下がって治療を受けた。患部にテーピングを巻いて試合に復帰したが、６回の守備で交代していた。菰田は試合後「本当に初めて感じた痛みでした」とコメント