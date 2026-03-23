日本保守党の百田尚樹代表が２３日、難航するイラン情勢を巡って、交渉役に名乗り出た。トランプ米大統領は２２日に４８時間以内にホルムズ海峡の開放を通告し、イラン側は反発している。百田氏は「１０年前、私は『海賊とよばれた男』を書いたことで、イランに国賓として招かれ、何人かの大臣とも会った。私には何の力もないが、もし日本政府がイランに対して『日本のタンカーがホルムズ海峡を通過させてほしい』という交渉