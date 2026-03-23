クリスピー･クリーム･ドーナツ･ジャパン(KKDJ)は、北欧発のフードロス削減サービス『Too Good To Go(トゥー･グッド･トゥ･ゴー)』の提供店舗数を、2026年3月23日以降、都内全店へ順次拡大する。サービス提供店舗では、販売状況に応じて6個のドーナツを詰め合わせた「サプライズボックス(6個)」(税込798円、通常価格の約半額)を販売する。現在はエチカ池袋店、東京国際フォーラム店など、新宿･渋谷エリアを中心とした10店舗で提供中