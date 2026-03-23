株式会社ガーデンが運営するラーメンチェーン「壱角家」は、「壱角家【無限ライス】キャンペーン」の対象店舗を拡大し、3月24日(火)から3月31日(火)までの期間限定で103店舗にて開催する。本キャンペーンでは、麺類を注文した人を対象に、ライス食べ放題を無料で提供。さらに家系ラーメンを注文した人には海苔2枚の追加もついてくる。【画像を見る】壱角家の家系ラーメンを画像で見る〈「無限ライス」キャンペーン概要〉期間は3月2