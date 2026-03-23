いま注目の文筆家のエッセイ、小説などの創作を4号続けて掲載。今回は2487号（2026年3月11日発売）から、燃え殻さんのエッセイ第1回「さすがにいつか会うでしょう」をお届けします。秘密にしていることがある。人間誰しも秘密はあると思うが、ものを書く仕事をしていると、言うタイミングを逸し、そのまま書かずに来てしまったことが、結果的に秘密になってしまうことがある。僕にもそんな、「結果的に秘密になってしまったこと」