高校生が自動車教習所で指導員の仕事を体験ハッピードライビングスクール 高校生に地元企業の魅力を知ってもらおうと、高松市で企業見学会が開かれました。 将来の進路選択の参考にしてもらい、中小企業の人手不足を解消しようと香川県中小企業団体中央会が企画しました。香川県内の高校生16人が参加し、高松市のハッピードライビングスクールなどを訪問しました。 高校生は業務につい