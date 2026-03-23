新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気異世界転生ファンタジー最新作『転生したらスライムだった件』第４期を、４月４日（土）から毎週土曜日夜11時より配信する。 『転生したらスライムだった件』（通称“転スラ”）は、全世界シリーズ累計発行部数5,600万部を突破している原作：伏瀬氏、漫画：川上泰樹氏によるコミックを原作とした異世界ファンタジー作品で、異世界にスライムとして転生した主人公・リムルが仲間と共