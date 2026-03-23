先週の日米首脳会談では、高市首相を評価する声が聞かれています。ただ、封鎖状態のホルムズ海峡を巡っては、アメリカとイランとの駆け引きが続き、予断を許しません。静岡県内では入浴施設が休止するなど影響が出ています。ホワイトハウスがSNSに公開した動画。会談を前に、高市総理とトランプ大統領の親密な関係を示すシーンが。そして行われた、日米首脳会談では…。（高市首相）「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはド