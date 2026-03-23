静岡市内にあるスーパーマーケット。そこで目に飛び込んできたのはずらりと並ぶ豆乳関連の商品。お馴染みの1リットルサイズから飲み切りサイズまでその種類は、約40種類にも及びます。（田子重 西中原店 増田 克己 店長）「去年と比べて豆乳類は2割から3割くらい伸びている牛乳類の値段が去年と比べて上がっている豆乳は牛乳と比べて比較的安く販売できているので豆乳に移っているのが一点」日本豆乳協会の調査