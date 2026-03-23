女優の吉瀬美智子（51）が23日、自身のインスタグラムを更新。ファンへ感謝を伝えた。22日に更新したストーリーズで「お薬塗っても軽い口唇炎がずっと治らない」と明かした吉瀬。試行錯誤をしても効果がないことを記し、「アドバイスあったら教えてね」と呼びかけていた。この日は「皆さん！口唇炎や口内炎について、たくさんのアドバイスをありがとうございます」と感謝。「貧血もあるので、ビタミンB複合体とヘム鉄、葉酸