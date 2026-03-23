序文：担当編集が見い出した歴史的意義3月10日、アウトモビリ・ランボルギーニは『Lamborghini Miura The first Supercar in history』と題したプレスリリースを発行しました。その2日後にはランボルギーニ・ジャパンから日本語訳が発行されています。【画像】イタリアの街中で『ヴェルデ』が映える『ランボルギーニ・ミウラP400S』全12枚日本版のタイトルは、『アウトモビリ・ランボルギーニ、ランボルギーニ・ミウラ誕生60周年