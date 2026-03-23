テレビ朝日系「ＧＥＴＳＰＯＲＴＳ」が２３日に放送された。この日は、ロッテ・サブロー監督をゲストに招き「最下位からの逆襲」を進行。今季にかける思いを聞いた。サブロー監督は、現役時代に「つなぎの４番」として切れ目のない打線の象徴的存在を担った。今季、理想に掲げるのは「２００５年のチーム」と切り出し、自身が「つなぎの４番」を務めてチーム打率、打点、盗塁など打撃９部門でリーグ１位。圧倒的な得点力で