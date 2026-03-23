モデルの有村実樹（40）が23日、自身のインスタグラムを更新。美しいスタイルが際立つタイトワンピース姿を披露した。有村は2016年2月にフジテレビの榎並大二郎アナウンサーと結婚。21年8月に第1子、昨年9月に第2子出産を公表した。この日の投稿では「数年間なかなか着ることができなかったタイトニットワンピース。40の今になってやっと、産前は当たり前だった腹八分目の食生活に戻せるようになり、久しぶりに着ることがで