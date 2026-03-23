人気を集める「リカバリーウエア」が、いよいよ春夏仕様へと進化する。青山商事が展開する「洋服の青山」から、好評シリーズの新作として半袖とハーフパンツが発売された。先行モデルが短期間でほぼ完売した勢いそのままに、過去最大規模で展開し、これからの季節に向けた新たな定番アイテムとして打ち出す。【写真】女性が着るとこう見える！男女共用リカバリーウエアのスタイルチェック同シリーズは健康志向の高まりを背景