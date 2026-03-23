お笑いコンビ「メッセンジャー」黒田有（56）が、21日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。美人女優が「口説かれた」と話すウワサ話を否定した。この日は先週に引き続き、女優の井川遥（49）が出演。浜田雅功と大阪のグルメを堪能するべく、ある店に入ると、そこにサプライズで待っていたのが黒田だった。井川は25年前にMBS「魔法のレストラン」に出演し、黒田と共演。何度もロケに行った仲だ。そこで黒田が