山梨学院の怪物二刀流・菰田陽生投手（3年）は、兵庫県西宮市内の病院で左手首付近の骨折と診断されたとセンバツ大会本部が発表した。菰田は初戦の長崎日大戦で初回に甲子園初ホームランを放ったが、一塁守備でホームベース方向に逸れた送球を捕球しようとして打者走者と接触。途中交代していた。プロ注目の二刀流も今大会の出場は絶望的となった。菰田は昨夏も右肘の違和感で登板を回避するなどケガに泣かされている。こ