生命保険大手４社の２０２６年の賃上げ方針が２３日、出そろい、全社で５％以上の賃上げ目標を達成する見通しとなった。賃上げ率は、日本生命保険が営業７％、内勤５・５％で、第一生命ホールディングス（ＨＤ）は全社員が約７％。明治安田生命保険は営業６％超、内勤５％超で、住友生命保険は営業、内勤ともに５％以上となる。賃金以外でも待遇改善を図る。住友生命は大半の職種で１日の勤務時間を３０分短縮し、第一生命は