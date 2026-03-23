教師らのグループが盗撮画像を共有していた事件で、グループを開設した名古屋市の元小学校教師に懲役4年を求刑です。名古屋市の元小学校教師・和田勇二被告(42 旧姓・森山)はおととし9月、校外学習中に女子児童(当時9)の下着を盗撮し、教師7人が参加するグループチャットに共有した罪などに問われています。和田被告はグループの開設者で、これまでの裁判で起訴内容を認めていました。検察側は23