画面いっぱいに映し出された、赤ちゃんのぽっこりお腹…！赤ちゃんの時期しか見られない、可愛らしいお腹を撮り続けた動画がInstagramで話題です。動画に出てくるのは1歳の男の子、てんころ君。ポコポコと動くぽっこりお腹に「なんて可愛いの〜♡」「愛が詰まってる！」と反響が寄せられました。【動画】「お腹に何か住んでますか？」赤ちゃんのぽんぽこお腹ソファーに座り、テレビを見つめるてんころ君の姿から動画は始