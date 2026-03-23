中国商務部によると、1-2月に中国で新たに設立された外資系企業は前年同期比14％増の8631社だった。実行ベース外資導入額は同5．7％減の1614億5000万元だった。産業別に見ると、製造業の実行ベース外資導入額は475億2000万元、サービス業は1112億2000万元だった。ハイテク産業の実行ベース外資導入額は前年比20．4％増の632億1000万元で、全国の実行ベース外資導入額に占める割合は39．2％となり、前年同期より8．5ポイント上昇し