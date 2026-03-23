お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは3月23日、自身のInstagramを更新。愛犬の散歩中に“うんこ”を踏んだと報告しました。【写真】バービー、身に起きたアクシデントとは？「犬のお散歩あるあるですね」バービーさんは「老眼でしょうか、、？愛犬のうんこ拾ってたら気づかずうん踏んでました」とうんこの絵文字と共に、6枚の写真を投稿。家族で愛犬の散歩中、便を踏んでしまったようです。「『うん、踏んだよ』と夫に