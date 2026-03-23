中国では最近、多くの変圧器製造企業がフル稼働しています。海外からの注文が殺到しているためで、一部の企業では生産計画が2027年まで埋まっている状態です。南部の江西省南昌市のある変圧器メーカーの2026年の受注額は約7億元（約160億円）に達し、うち海外向けが全体の9割以上を占めています。海外からの注文急増の背景には、人工知能（AI）の発展に伴う巨大な電力需要があります。華北電力大学の丁肇豪教授は、「人々が（AIの