東京ディズニーランドは、9月30日（水）から、トゥモローランドにある「ショーベース」にて、新しいエンターテイメントプログラム「The D‐Groovationz4 Live： Happy！ Funky！ Groovy！ Tour（ザ・ディーグルーヴェーションズフォー・ライブ：ハッピー！ファンキー！グルーヴィ！ツアー）」を開催する。【写真】公演終了まで約1週間の「クラブマウスビート」■ヴァネロペ＆ベイマックスがステージショー初登場！新たに開幕す