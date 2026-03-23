ディズニー映画『スティッチ』シリーズを題材にした「Happyくじ『Stitch Colorful Kawaii』」が、3月27日（金）から、「ファミリーマート」や「ローソン」などで発売される。【写真】LAST賞は「もっとおっきなぬいぐるみ」！景品一覧■デコラファッションがかわいい今回登場するのは、“デコラ×OHANA 〜シールパレード〜”をテーマに、派手でポップな“Kawaii”カルチャーを象徴する“デコラファッション”姿のスティッチた