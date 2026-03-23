なでしこジャパンのアジアカップ優勝報告会見が東京都内で行なわれ、ニルス・ニールセン監督と日本サッカー協会・女子委員長の佐々木則夫氏が出席した。現在のFIFAランキングがスペイン、アメリカ、ドイツ、イングランドに次いで、５位のなでしこジャパンは、アジアカップのグループステージを３戦全勝で突破。その後、準々決勝でフィリピンを７−０、準決勝で韓国を４−１、決勝でオーストラリアを１−０で下し、２大会ぶり３