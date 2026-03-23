AmazonのPrime Videoは、SPOTVとの複数年契約により、MLBライブ配信を昨年の54試合から「350試合以上」へと大幅拡大することを発表しました。Amazonプライム会員であれば、追加料金なしで視聴可能です。今シーズンは、二刀流完全復活を目指す大谷翔平選手、ワールドシリーズMVPの山本由伸選手、そしてMLB2年目を迎える佐々木朗希選手が所属するロサンゼルス・ドジャースの試合をはじめ、注目カードが数多く配信されます。さ