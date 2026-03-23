高層ビルの窓清掃で課題となってくる安全性や人員確保などの解決を目指し、ドローンを使った実証実験が行われました。 ホテルグランヴィア広島サウスゲートで行われた実証実験では、ドローンを使用して高圧洗浄した時の安全性や汚れの落ち方の検証がされました。 このホテルでは半年に１回ゴンドラを使った窓清掃をしていますが、清掃までの半年間に汚れが着いた客室は利用を停止していて、これまでにおよそ１