札幌・西警察署は、2026年3月21日に札幌市西区八軒5条東4丁目の月極駐車場で、倒れているのが発見され、その後病院で死亡が確認された男性について、司法解剖の結果、死因は低体温症と判明したと発表しました。警察によりますと、倒れていたのは札幌市西区に住む会社員の男性（53）で、顔から出血し、足には皮下出血が確認され、飲酒後に何らかの理由で転倒したとみられています。警察は当初、事故と事件の両面で捜査していました