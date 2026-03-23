タレント梅宮アンナ（53）が、23日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。電撃結婚について話した。梅宮は24年、浸潤性小葉がんのため右胸を全摘出しリンパ節を切除。その後、25年5月29日放送の「徹子の部屋」に出演した。夫のアートディレクター世継恭規氏と「5月14日に会って、10日目で結婚をしました」と、収録時はまだ未婚だったが、放送時は結婚していた。電撃結婚について「私自身が乳がんになって、